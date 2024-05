Metz x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 34ª e última rodada do Campeonato Francês de 2023/2024, o campeão Paris Saint-Germain encerra a sua participação na competição visitando o Metz. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília) deste domingo (19), no Stade Saint-Symphorien.

O Paris Saint-Germain, naturalmente, está em primeiro lugar, com 73 pontos, seguido de longe por Monaco, com 64. O Metz, por sua vez, é o 16°, abrindo o Z3. Quem aparece uma posição acima é o Le Havre, com 32 pontos e uma vitória a menos. Assim, os donos da casa ainda podem escapar do rebaixamento.

