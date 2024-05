Manchester City ergue troféu da Premier League, o quarto seguido

Capitão Kyle Walker é o responsável por levantar o quarto título seguido dos Citizens no Campeonato Inglês

Após vencer o West Ham e conquistar o tetracampeonato da Premier League, o Manchester City ergueu, enfim, o sonhado troféu, neste domingo (19). No centro do gramado do Etihad Stadium, o capitão Kyle Walker levantou a taça, para o delírio dos fãs.

Este foi o décimo título inglês do City na história. São oito Premier League, sendo seis sob o comando de Pep Guardiola. O time contou com mais uma artilharia de Haaland, que foi artilheiro pelo segundo ano possível.