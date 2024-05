Inter em Itu: entenda a razão e lembre o histórico

A mais de 1000 km longe de casa, Inter aposta em estrutura do interior de São Paulo para encarar o Belgrano no próximo dia 28 de maio

O Internacional está muito perto de confirmar o Estádio Novelli Júnior, em Itu e casa do Ituano, como palco da partida contra o Belgrano (ARG), pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A escolha, que ainda precisa ser aceita pela Conmebol, explica-se pela qualidade do gramado. A bola vai rolar no dia 28 de maio, às 21h30.

O gramado, inclusive, passou por uma reforma em 2011, de olho na Copa do Mundo de 2014. O local abrigou treinos da Seleção Russa no Mundial do Brasil. Além disso, o Inter também viu na cidade do interior paulista uma paz para trabalhar, além de toda a estrutura do complexo, que tem o centro de treinamento do Ituano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desse modo, o estádio, que tem capacidade para 18.000 pessoas, vai receber o primeiro jogo internacional de sua história. Mas não o primeiro jogo do Internacional, afinal, Colorado e Ituano mediram forças no local em 2015, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ao todo, Inter e Ituano se enfrentaram duas vezes, ambas por aquele confronto do mata-mata nacional, e ambos com triunfo do Colorado.