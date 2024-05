Gabigol admite ter usado camisa do Corinthians e se desculpa com flamenguistas: ‘Errei’

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, finalmente admitiu que usava a camisa do Corinthians durante uma resenha com amigos. A imagem vazada no fim da última semana chamou atenção e gerou repercussão: o atleta perdeu a ’10’ do Flamengo e recebeu multa da diretoria. No entanto, ele rompeu o silêncio neste domingo (19).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao portal ‘Uol’, Gabigol admitiu o erro e que chegou a mentir. Afinal, ele negou inicialmente que a foto fosse verdadeira.