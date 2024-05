Cássio faz postagem misteriosa sobre novo clube: ‘Goleiro do ……..’

O que parecia uma saída do Corinthians repleta de polêmicas passa a ganhar ares de marketing. Afinal, Cássio resolveu apimentar um pouco mais os torcedores e mudou sua “bio” no Instagram.

O ex-goleiro do Timão entrou nas redes sociais para atualizar suas informações. No local em que aparecia “goleiro do Corinthians” passou a aparecer “goleiro do ……..”. A situação chamou atenção, sobretudo dos torcedores do Cruzeiro.