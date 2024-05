Carille: ‘Foi uma das melhores atuações do Santos’

Técnico exalta goleada sobre o Brusque na manhã deste domingo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileiro da Série B

Como era de se esperar, o técnico Fábio Carille saiu satisfeito da Vila Belmiro neste domingo, após a vitória do Santos por 4 a 0 sobre o Brusque, pela sexta rodada da Série B. Carille, afinal, elogiou o desempenho coletivo da equipe e destacou alguns jogadores individualmente.

“Foi uma das nossas melhores partidas. Tivemos grandes jogos, especialmente os clássicos. Fizemos ótimas partidas, e essa está entre as cinco melhores do ano, com certeza”, afirmou o técnico.

Neste confronto, em suma, o treinador fez duas alterações. Willian Bigode substituiu Morelos, e Patati entrou no lugar de Guilherme, que estava machucado. Ambos os titulares marcaram gols, e o colombiano, que entrou no segundo tempo, também deixou o dele – Giuliano também balançou as redes.