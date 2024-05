Álvaro Pacheco desembarca no Rio para assumir o Vasco

Novo treinador do Vasco, o português Álvaro Pacheco desembarcou no Rio de Janeiro no começo da noite deste domingo (19). Assim, ele começará a treinar o Cruz-Maltino (20). No entanto, ainda sem regularização, ele dificilmente comandará o time carioca contra o Fortaleza, nesta terça (21). Em rápido contato com a imprensa presente no aeroporto do Galeão, ele comentou sobre o que espera da passagem pelo clube.

“Estou muito feliz, é um grande clube brasileiro. Venho com uma vontade muito grande de ajudar o Vasco. Sei quem criou, sei a história. É um clube que foi crescendo e conquistando títulos muito importantes”, comentou Álvaro Pacheco, que assinou contrato válido por um ano.

Apesar de já estar em solo carioca, Álvaro Pacheco ainda não tem o visto de trabalho e por isso não dever estar no campo contra o Fortaleza, quando o Vasco deve ser comandado por Rafael Paiva. O embate é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em São Januário. Na ida, 0 a 0 no Castelão.