Sport tem dois expulsos e cede virada ao Avaí nos acréscimos

O Sport foi valente, lutou e resistiu até quase o fim da partida. Contudo, com dois jogadores a menos desde os 19 minutos do segundo tempo, cedeu à pressão do Avaí e empatou em 1 a 1 com os catarinenses na noite deste sábado (18), pela sexta rodada da Série B. Alan Ruiz marcou para os pernambucanos logo no início da partida e Garcez empatou a poucos minutos do fim. Com o resultado, os anfitrões dormem na terceira posição na tabela, com 13 pontos. Já a equipe de Florrianópolis, dez, saltou para o 4º lugar.

O próximo desafio do Leão da Ilha será nesta quarta-feira (22), quando recebe o Atlético, em jogo pela terceira fase da Copa do Brasil. vai a Maceió, onde enfrentará o CRB, na terça-feira (28). O Avaí terá o Goiás como adversário, na segunda-feira (27), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.

Sport marca no início do primeiro tempo

O jogo praticamente começou com o Sport vencendo 1 a 0. Isso porque, logo no terceiro minuto de jogo, Alan Ruiz cobrou falta com extrema violência, a bola desviou levemente na barreira catarinense e o goleiro César não conseguiu evitar que ela entrasse. A partida, contudo, não foi como deu a impressão que seria com a abertura do placar logo em seu início.