Santos x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Brusque vivem situações opostas na tabela de classificação e vão medir forças logo no início da Série B do Brasileirão. A bola rola neste domingo (19/05), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada.

Onde assistir

O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Santos e Brusque, pela Série B.

Como chega o Santos

Com quatro vitórias e uma derrota, os jogadores alvinegros vivem um ótimo momento na temporada e estão na liderança do campeonato, com 12 pontos conquistados. Portanto, os comandados de Fábio Carille chegam motivados e confiantes na Vila. O técnico pretende ir com força total em campo. No entanto, existe um desfalque confirmado. Afinal, Guilherme se recupera de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda.

A tendência é que Fábio Carille entre em campo num 4-3-3, com Patrick, Otero e Willian formando um trio no ataque. Aliás, é importante lembrar que os torcedores podem marcar presença no jogo. Afinal, os dirigentes alvinegros conseguiram uma liberação no STJD para que os santistas compareçam ao estádio. A única condição é que os valores adquiridos sejam revertidos em doações ao Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com enchentes nas últimas semanas.