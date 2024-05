Santos altera local de jogo contra o Botafogo-SP

Santos deixou a Vila Belmiro de lado e vai receber a Pantera no Estádio do Café, na cidade de Londrina pela Série B

O Santos negociou o seu mando de campo e, diante do Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B, vai jogar no estádio do Café, em Londrina. O duelo está agendado para o dia 3 de junho, a partir das 20h (Horário de Brasília).

Mais torcida

Um dos pontos que influenciaram a mudança do local é a torcida. Na Vila Belmiro, o Peixe não poderia vender ingressos para o setor das arquibancadas. Em Londrina, a punição continua, mas o setor das numeradas comporta mais gente. Ou seja, a presença do público será grande.

Punição

Devido aos incidentes no jogo que marcou o rebaixamento do Santos para a Série B, o Santos foi punido em seis jogos com portões fechados. Apesar de ter recebido a punição do STJD, a diretoria conseguiu entrar com recurso e amenizou a pena.

Santos na liderança

O Santos está na liderança da Série B. Com cinco jogos disputados, a equipe de Fábio Carille está com 12 pontos. Até o momento, foram quatro vitórias e uma derrota.