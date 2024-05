Romário afirma que Gabigol não quis desrespeitar o Flamengo

Baixinho, entretanto, diz que diretoria rubro-negra acertou ao multá-lo e em tirar a 10 do atacante após foto com a camisa do Corinthians Crédito: Jogada 10

Após a vitória do América-RJ por 2 a 0 sobre o Petrópolis, neste sábado, na estreia da Série A2 do Campeonato Carioca, Romário, presidente do clube, falou sobre a punição imposta pela diretoria do Flamengo ao atacante Gabigol. O Flamengo multou o jogador em 10% do salário e retirou a camisa 10 do ídolo. Quando atleta, o Baixinho foi o centro de uma infinidade de polêmicas, principalmente por conta de suas opiniões fortes, autênticas e, consequentemente, polêmicas. Em sua versão dirigente, o eterno ídolo da Seleção Brasileira manteve a postura. "É muito complexo. Eu nunca vesti camisa de outro time. Conheço pouco o Gabigol. Estivemos algumas vezes juntos, mas tenho respeito por ele muito grande. O que posso afirmar é que esse gesto não foi em desrespeito ao Flamengo. Foi por alçgum motivo que eu não sei qual é. Vou acabar sabendo porque a gente vai estar junto, tem amigo em coumum. O Gabigol sabe o tamanho do Flamengo, é um cara inteligente, que veste a camisa do clube em todos os sentidos. A gente tem que entender algumas situações para a gente criticar", analisou.