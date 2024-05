Rafael, do Botafogo, passa por operação e tem prazo para retorno

Lateral-direito do Botafogo vive seus últimos momentos da carreira. Saiba mais detalhes! Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Rafael, do Botafogo, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, neste sábado (18), para reforçar sua recuperação da patela. Assim, o defensor deve estar à disposição do técnico Artur Jorge em quatro semanas, de acordo com informações do site “ge”. Rafael, então, realizou um procedimento para colar o osso da perna esquerda, em um processo semelhante ao do ano passado, mais um período marcado por contusões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine