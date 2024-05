Palmeiras faz 8 a 0 no Flamengo…só que de SP, pelo paulista sub-20

Alviverde goleia adversário com o mesmo nome do rival com quem tem disputado o protagonismo no futebol brasileiro nos últimos anos Crédito: Jogada 10

Um 8 a 0 em uma partida entre Palmeiras e Flamengo é algo inédito. E, pelo menos na categoria profissional, continua sendo. Não é o caso, entretanto, do confronto entre o sub-20 do Alviverde contra o Flamengo-SP, que tem sede em Guarulhos, na região metropolitana paulista. Isso porque neste sábado, a equipe Sub-20 paulistana goleou esse adversário o Flamengo-SP pelo placar citado, na Academia de Futebol 2, pela sexta rodada da fase inicial do Campeonato Paulista da categoria. Os gols foram de Edney, Thalys (duas vezes), Vitor Reis, Luighi, Sorriso (duas vezes) e Benedetti. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com essa vitória, o Palmeiras chegou a 16 pontos, liderando o grupo C do Estadual. Em seis jogos, o time Sub-20 acumula cinco vitórias e um empate, com 22 gols a favor e dois contra. Na próxima rodada do Paulista Sub-20, o time alviverde enfrentará o Ibrachina na Arena do adversário, no sábado (25), às 15h (horário de Brasília).