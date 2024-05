Palmeiras e Chelsea chegam em acordo para venda de Estêvão, diz jornalista

A torcida do Palmeiras teve uma surpresa na noite desta sexta-feira (17) com o possível final da novela envolvendo Estêvão, uma das joias preciosas do clube. Conforme o jornalista César Luis Merlo, especializado em transferências, publicou em suas redes sociais, o clube brasileiro aceitou a última oferta do Chelsea no valor de 65 milhões de euros (R$ 360,6 milhões na cotação atual).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingleses, contudo, mudaram os termos da proposta pelo canhoto. Assim, ofereceram 55 milhões de euros fixos (por volta de R$ 306 milhões), com mais 10 milhões de euros em metas (R$ 55 milhões), além de arcar com os impostos da negociação.