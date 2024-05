Manchester City x West Ham: onde assistir e escalações

Em uma reta final emocionante, o Manchester City está próximo de conquistar o inédito tetra da Premier League, neste domingo (19), contra o West Ham, atual 9º colocado, no Etihad Stadium, às 12h (horário de Brasília). Assim, a equipe de Pep Guardiola tem dois pontos à frente do Arsenal e só depende de si para ficar com mais uma taça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma os Citizens só não serão campeões e perderem ou empatarem, e os Gunners baterem o Everton, em duelo que acontece no mesmo horário. No momento, o time vive uma sequência de 21 jogos invictos, com sete triunfos consecutivos, que o torna favorito para a conquista do Campeonato Inglês.