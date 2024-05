Keno fala sobre futuro no Fluminense após receber propostas

Camisa 11 tem contrato até o fim do próximo ano, mas tem sido procurado por outros clubes. Keno admite que deseja seguir no Tricolor

O atacante Keno falou sobre seu futuro. Na última quinta-feira, após vitória do Fluminense sobre o Cerro Porteño (PAR) na Libertadores, o camisa 11 admitiu que recebeu propostas. O jogador, porém, disse que está com a cabeça no Tricolor e que o foco são as competições da temporada 2024.

“Tenho contrato com o Fluminense. Renovei. Apareceram outras propostas, mas estou focado aqui no Fluminense. Estamos disputando campeonatos difíceis e temos que ter o elenco muito forte. Estou com a cabeça no Fluminense”, disse Keno.