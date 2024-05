Flamengo tinha informantes em festa, que resultou na punição de Gabigol

Uma polêmica tomou conta do ambiente do Flamengo desta última quinta-feira (16). Isso porque uma imagem ganhou as redes sociais, com a presença de Gabigol vestido com a camisa do Corinthians em uma celebração. O departamento de futebol rubro-negro ficou sabendo do ocorrido através de informantes, que estavam na festa. A informação é do jornal ‘O Globo”.

Vale destacar que na fotos, estão o supervisor do clube, Márcio Santos, e um roupeiro. No entanto, outras pessoas trabalhavam como verdadeiros informantes para que a diretoria tomasse ciência do ocorrido e pensasse com agilidade nas consequências.