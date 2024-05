Corinthians vence Real Brasília e dispara no Brasileirão Feminino

Em desvantagem numérica, Timão marca com Vic Albuquerque no segundo tempo e conquista vitória importante na Fazendinha Crédito: Jogada 10

Corinthians e Real Brasília protagonizaram um jogo emocionante no Brasileirão Feminino. Após ter uma expulsa nos acréscimos do primeiro tempo, as alvinegras superaram seus limites e venceram as brasilienses por 1 a 0 na Fazendinha. O gol foi marcado por Vic Albuquerque. A meio-campista demonstrou oportunismo dentro da área e estufou as redes no fim da partida.

Pressão do Corinthians O Corinthians começou com muito volume e quase marcou no começo de jogo. Afinal, aos dez minutos, Dida impediu um golaço de Vitória Yaya de fora da área. O Real Brasília tentava explorar contra-ataques em velocidade, mas não encontrava espaços para atacar. O Timão construiu chances claras de perigo no primeiro tempo. A principal oportunidade aconteceu aos 26 minutos. Após uma falha de Dida, Milene recebeu um passe sem goleira e finalizou por cima do gol. Além disso, Tamires, com um chute de fora da área, e Jaqueline, em um cabeceio, também levaram perigo. A primeira chance do Real Brasília só aconteceu no fim do primeiro tempo. Depois de uma cobrança de falta, Nayara, zagueira brasiliense, aproveitou um rebote na área e chutou de primeira, tirando tinta da trave.