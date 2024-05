Conheça membros da equipe de Álvaro Pacheco no Vasco

Álvaro Pacheco está prestes a se juntar ao Vasco. Com o pré-contrato já assinado, o técnico português chegará ao Rio de Janeiro no domingo para iniciar seus trabalhos no clube. Ele trará consigo quatro profissionais de sua confiança. Pedro Valdemar será seu auxiliar técnico. Outro auxiliar, José Teixeira, também atuará como analista. Ricardo Pereira será responsável pela área de alta performance, enquanto Leandro Mendes cuidará da preparação física. Saiba mais sobre cada um deles. Conheça os integrantes.

Leandro Mendes – Preparador Físico

O preparador físico que integrará a comissão de Álvaro Pacheco, não esteve com ele no Vitória de Guimarães. O profissional, todavia, trabalhou no Moreirense, de Portugal, de 2009 a 2023, e mais recentemente estava no Kulubu, da Turquia. Além da formação em Educação Física, ele possui a Licença UEFA B para treinador.

Ricardo Ferreira – Alta-perfomance

Com o cargo de “Treinador de Força e Condicionamento” no Vitória de Guimarães, Ricardo Ferreira é responsável, em suma, por supervisionar as cargas de treino dos atletas. Seu trabalho é realizado em colaboração com a comissão técnica e a equipe médica. Ricardo é formado em Educação Física e possui um mestrado na área pelo Instituto Universitário de Maia.

Dessa forma, Assim, Álvaro Pacheco chega ao Vasco com uma equipe técnica de confiança e bem qualificada. Inegavemente pronta para contribuir para o sucesso do clube.

