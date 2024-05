Com Dudu e Bruno Rodrigues, Palmeiras goleia em jogo-treino

Alguns atletas, como Endrick, com um edema na coxa direita, foram preservados do jogo-treino e realizaram atividades físicas. Assim, eles fiz atividades à parte. O Palmeiras volta a campo somente na próxima quinta-feira (23), às 21h, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe palestrina venceu o duelo de ida no Allianz Parque por 2 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a partida, o camisa 7 comentou suas impressões após mais um avanço na recuperação. Ele admitiu que cansou na etapa final, mas pontuou que isso faz parte do processo para estar à disposição do Palmeiras novamente.