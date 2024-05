Cássio tem data e hora marcada para desembarcar em BH e assinar com o Cruzeiro

Cássio será anunciado pelo Cruzeiro como novo goleiro nas próximas horas e tem data e hora para chegar a Belo Horizonte Crédito: Jogada 10

Novo goleiro do Cruzeiro, Cássio já tem data e hora para chegar à capital mineira e assinar contrato com a Raposa. Afinal, o arqueiro chega a Belo Horizonte na manhã da próxima segunda-feira, conforme apuração do Jogada 10. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A reportagem confirmou que a chegada de Cássio será entre 8h e 9h30 da manhã. Ao chegar em Belo Horizonte, Cássio seguirá direto para a Toca da Raposa II, na região da Pampulha, onde vai fazer todos os procedimentos no novo clube.

Cássio chega para ocupar a posição deixada por Rafael Cabral, que foi para o Grêmio. É verdade que a saída ocorreu há algum tempo, mas Anderson não conseguiu ganhar o coração do torcedor cruzeirense. Na negociação com o clube gaúcho, Gabriel Grando chegou ao Cabuloso. Aliás, na Raposa, o novo arqueiro terá uma dura missão: recuperar o prestígio da agremiação no cenário do futebol brasileiro. O Cruzeiro, afinal, caiu em 2019 e retornou a Série A em 2022. Na temporada passada, voltou a conviver com o risco de queda. A contratação, aliás, mostra que a nova SAF do Cruzeiro pretende ser agressiva no mercado. O diretor Alexandre Mattos trabalha com afinco para fazer uma breve reformulação e montar um elenco competitivo já em 2024. Esse é o desejo de Pedro Lourenço, empresário que adquiriu 90% das ações da Raposa junto a Ronaldo Fenômeno.