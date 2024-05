Botafogo envia representantes a hospital onde Amarildo está internado

Campeão do mundo em 1962, Amarildo ganhou uma camisa oficial do Botafogo, clube pelo qual foi ídolo nos anos 60

O clube registrou o encontro em suas redes sociais. Nele, também presentou o ídolo com o manto oficial mais recente do Glorioso.

O Botafogo está sempre ao lado de seus ídolos. Assim, neste sábado (18), o clube alvinegro enviou dois representantes ao hospital onde Amarildo está internado por conta de um AVC : Jonas Marmello (VP da SAF) e de Daniel Júnior (VP do Social) visitaram o Possesso, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Amarildo defendeu o Botafogo de 1958 a 1962. Pelo Mais Tradicional, conquistou um Rio-São Paulo, um bicampeonato carioca, além de outros títulos em excursões no exterior.

O estado de saúde do Possesso inspira maiores cuidados, afirma a publicação. Afinal, o ex-atacante também apresenta um quadro de Alzheimer. Os médicos o acompanham, então, na realização de exames e monitoram a reação de Amarildo.

No passado, Amarildo também enfrentou um câncer. Mesmo se recuperando do tumor, o histórico do ex-atacante e a soma de outros fatores médicos podem complicá-lo.