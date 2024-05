Augusto Melo promete busto para Cássio no Corinthians: ‘Obrigado pelos 12 anos’

O goleiro Cássio deixará o Corinthians para a sequência da temporada depois de 12 anos e 712 partidas. Durante a coletiva de imprensa de despedida, no CT Joaquim Grava, o presidente do clube, Augusto Melo, afirmou que pretende erguer um busto em homenagem ao arqueiro.

“Que você seja muito feliz. O Corinthians segue seu caminho, mas faremos uma singela homenagem à você. Você sai na minha gestão, mas será na minha gestão que você ganhará um busto no Parque São Jorge”, acrescentou.

Fim de ciclo

O jogador agradeceu toda manifestação de carinho por parte do torcedor ao longo dos 12 anos em que defendeu as cores do Timão. De acordo com o goleiro, sua saída não foi por causa da reserva, mas sim por entender que seu ciclo chegou ao fim.

“Obrigado por todas as homenagens, venho anunciar o fim do meu ciclo. São muitas lembranças e coisas boas que vivi aqui, sei que para muitos pode ser um dia triste, mas gosto de lembrar as coisas positivas. Quando cheguei, na minha coletiva tinhas 5, 6 repórteres e agora a sala está cheia, então acho que minha trajetória foi boa”, afirmou Cássio em um breve pronunciamento.