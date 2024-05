Após triunfo, Fluminense aumenta sequência invicta na Libertadores

Tricolor chega a 13 jogos de invencibilidade no torneio continental e pode entrar no Top 5 caso não perca o Alianza Lima-PER

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense garantiu a vaga nas oitavas de finais e a liderança do Grupo A desta edição do torneio continental. Assim, o Tricolor bateu o Cerro Porteño por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Marcelo e Ganso, e aumentou a marca de jogos invictos na competição. No momento, a equipe completou 13 partidas de invencibilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, o clube se aproxima de marcas históricas na maior competição da América. Palmeiras (2021-2022) e Atlético-MG (2019-2022) são os recordistas com 18 jogos de invencibilidade. Para entrar no Top 5, o Tricolor não pode tropeçar diante do Alianza Lima-PER, também no Maracanã, no dia 29, às 21h30 (de Brasília), na última rodada da fase de grupos. Isso, portanto, o fará igualar Cruzeiro e os argentinos River Plate e Newell’s Old Boys, com 14.