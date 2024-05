Zubeldía alerta que São Paulo precisa se conectar para vencer rivais fechados

“Falei com eles no intervalo. Havia algumas coisas que estávamos fazendo bem, mas algumas, um pouco nervosos. No primeiro tempo nos faltava um toque final, nos conectar. Pode ser porque se fecharam mais e faltava mais gente na zona de área para acompanhar André e Luciano”.

O time de Zubeldía volta a campo na quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), novamente no MorumBis. O adversário será o Águia de Marabá, do Pará, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pelo torneio continental, a partida como mandante frente ao Talleres ocorre no dia 29, também às 21h30.

