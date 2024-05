Vasco confirma que se deparou com caixa da SAF zerado

A informação, divulgada inicialmente pelo jornal “OGlobo”, foi confirmada pelo Jogada10 . Em nota, a diretoria administrativa do Vasco pronunciou-se, revelando estar “surpresa” com a situação.

O turbilhão chamado Vasco da Gama segue a todo vapor. Afinal, nesta sexta-feira (17), segundo dia após o associativo reaver o controle da SAF do clube através de via judicial, a diretoria encontrou o caixa da empresa zerado.

“Hoje, felizmente, estamos numa posição em que não precisamos correr para fechar com qualquer patrocinador. Queremos o melhor para o Vasco. Felizmente a gente consegue pegar o que é melhor para a marca do Vasco como um todo”, afirmou à época.

Em entrevista no dia 21 de março, após a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca, o CEO Lucio Barbosa dava mostras que a saúde financeira do clube estava boa. Ao falar sobre a procura por um patrocinador-máster (que viria a ser a BetFair), Lucio afirmou que o clube se encontrava numa situação em que não era necessário “correr para fechar com qualquer patrocinador”.

Brant estava otimista

Mais recentemente, na última quarta-feira (15), aliás, o conselheiro e ex-candidato a presidente, Julio Brant – citado na nota -, também falara em tom positivo sobre as finanças do Vasco. Ele revelou, então, reunião com sócios, conselheiros e beneméritos do clube, informando sobre investimentos, projeto para CT e até reforços.

“Tivemos hoje uma excelente reunião com o CEO da Vasco Saf, Lúcio Barbosa. Junto com sócios, conselheiros e beneméritos, falamos dos investimentos feitos no depto. médico, projeto para CT, reforços no futebol e excelentes iniciativas comerciais. Pude constatar uma empresa ainda em construção, mas num bom caminho. Há desafios normais de um início de projeto, mas o trabalho me parece sério”, afirmou o conselheiro.

Vale lembrar que, segundo o último balanço da SAF, publicado no dia 30 de abril, o Vasco tinha cerca de R$ 80 milhões em caixa.

