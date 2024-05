Thiago Silva fala sobre despedida do Chelsea: ‘Vai ficar só lembrança’

Defensor encerrará passagem pelo time londrino neste domingo, no fim da Premier League. Thiago Silva jogará no Fluminense a partir de julho

Acertado com o Fluminense, o zagueiro Thiago Silva fará sua última partida pelo Chelsea no próximo domingo. Os Blues enfrentam o Bournemouth pela última rodada da Premier League, mas o defensor não vestirá mais a camisa do clube londrino na próxima temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Vai ficar só lembrança. Saudade de estar aqui no CT, de aproveitar. Eu sou um cara que sou um dos primeiros a chegar. Sou um dos últimos a sair, então procuro aproveitar o clube ao máximo. Assim, conhecer bastante do clube, porque a partir do momento que você tem uma identificação com o clube, você entende o que ele representa e a sua responsabilidade aumenta. E essa responsabilidade é algo que carrego comigo”, disse Thiago Silva à “ESPN”.