Thiago Silva comemora golaço de Marcelo pelo Fluminense

Futuro zagueiro do Fluminense, Thiago Silva foi às redes sociais comemorar a classificação do Tricolor para as oitavas de final da Libertadores-2024. Via Instagram, o Monstro gravou vídeos celebrando após os dois gols do triunfo por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño (PAR), na última quinta-feira (16).

No primeiro gol, Thiago Silva brincou com a “direitinha” de Marcelo. Canhoto, o craque anotou uma pintura com o suposto pé ruim, para delírio do zagueirão.

“Essa direitinha já me deu muitas alegrias. Conhece pouco, conhece pouco [ironicamente]. Estou chegando, Cabeludo”, disse Thiago Silva adotando tom de ironia.