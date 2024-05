Textor critica não marcação de pênalti: ‘O que estou perdendo?’

Dono do Botafogo utiliza as redes sociais para reclamar de um possível penalidade no primeiro tempo Crédito: Jogada 10

O Botafogo conquistou uma vitória importante diante do Universitario por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. No entanto, John Textor, dono da SAF, ficou na bronca com a arbitragem do jogo. Afinal, o empresário utilizou as redes sociais para reclamar de um pênalti não marcado na partida. O americano apagou a publicação horas depois.

Reclamação de Textor "Copa Libertadores 2024 – Universitario x Botafogo – Mão espalmada na bola, afastada do corpo em posição antinatural, muda a direção da bola. VAR…O que estou perdendo?", publicou John Textor no Instragram. Pênalti para o Botafogo? O lance polêmico aconteceu aos 26 minutos primeiro tempo, durante um ataque do Botafogo. Após uma dividida com Luiz Henrique, a bola bateu no braço esquerdo de Di Benedetto, zagueiro do Universitario. Assim, os jogadores alvinegros ficaram pedindo por penalidade. No entanto, Cristián Garay, árbitro do jogo, não enxergou infração e sequer foi chamado pelo VAR.