Técnico do Feyenoord crava acerto com o Liverpool: ‘Posso confirmar’

Arne Slot terminou o Campeonato Holandês na segunda posição e garantiu vaga na Champions à equipe de Roterdã. Ele substitui Klopp no Liverpool Crédito: Jogada 10

Como era esperado, o Liverpool já tem o substituto de Jürgen Klopp, que se despede da equipe inglesa no próximo domingo. O técnico Arne Slot, do Feyenoord, confirmou nesta sexta-feira (17) que assumirá os Reds a partir da próxima temporada. Contudo, os clubes ainda não anunciaram o acordo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Slot afirmou que será o próximo treinador do Liverpool. Ele deixará o Feyenoord – que enfrenta o Excelsior no próximo domingo – na segunda colocação do Campeonato Holandês, atrás apenas do campeão PSV e com a vaga na Liga dos Campeões assegurada.

“Posso confirmar que vou me tornar o treinador lá (do Liverpool) na próxima temporada”, declarou o comandante, “adiantando” o acerto com os Reds. O interesse do Liverpool no técnico holandês, de 45 anos, não é novidade para ninguém. Eles vêm negociando desde abril. Assim, o clube inglês deve desembolsar uma grande quantia para tirá-lo do Feyenoord por conta de alta sua multa rescisória. Do mesmo modo, Slot não escondia a vontade de ser o substituto de Klopp. Feyenoord indica saída de Slot para o Liverpool Por outro lado, o Feyenoord também deu a entender que está perto de perder seu treinador. Nas redes sociais, postou uma mensagem em tom de despedida.