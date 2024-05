Tchau, Cássio! Veja quem são as opções para o gol do Corinthians

Com a saída do ídolo, o Timão começa a observar as opções que tem no elenco para a sequência da temporada

Nesta sexta-feira (17), o goleiro Cássio assinou a rescisão de contrato junto ao Corinthians e vai defender o Cruzeiro. Com a saída do ídolo, o Timão começa a olhar para o seu elenco e buscar soluções para preencher uma lacuna importante, principalmente no vestiário.

Sem Cássio, a tendência é que a diretoria, neste primeiro momento, não busque um novo arqueiro. Sendo assim, Carlos Miguel, titular antes de confirmar a saída do camisa 12, permaneça no time e ganhe sequência para ganhar confiança. Agora, com o caminho livre, ele tem tudo para se consolidar no gol do Corinthians.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outras opções do Corinthians

Com Carlos Miguel na titularidade, as outras opções de António Oliveira ficam restritas a dois goleiros formados no clube: Mateus Donelli e Felipe Longo.