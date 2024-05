Sporting x Chaves: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24. Afinal, neste sábado, o Sporting recebe o Chaves pela 34ª rodada, a última do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio José Alvalade, às 14h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 14h (de Brasília).