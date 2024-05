Renato Augusto analisa cobranças de torcedores do Fluminense: ‘Extremamente natural’

Meio-campista diz que triunfo sobre Cerro Porteño, no Maracanã, marcará o crescimento do Tricolor na temporada Crédito: Jogada 10

O Fluminense bateu o Cerro Porteño por 2 a 1, no Maracanã, e avançou às oitavas de finais da Libertadores, nesta quinta-feira (16). Logo após o duelo, Renato Augusto, que retornou entre os relacionados depois de se recuperar de dores no joelho, ressaltou que o triunfo pode ser o início do crescimento tricolor na temporada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Jogo com clima mesmo de Libertadores, a arbitragem não dá qualquer falta. Foi um bom teste. Acredito que a equipe tenha começado uma crescente. É crescer no momento certo, para poder chegar no final das competições em alto nível e poder buscar títulos”, disse.

Antes da partida, na quarta-feira (15), um grupo de torcedores foi ao CT Carlos Castilho protestar devido à má fase do Fluminense, sobretudo no Brasileirão – está na zona de rebaixamento. Na madrugada seguinte, outro grupo pichou a sede de Laranjeiras. De acordo com o meia, as cobranças são normais, visto que o time é o atual campeão da América. “Acho extremamente natural. Quando não acontece da forma que a torcida espera… Isso acontece em todos os times, e existe a cobrança. Mas existe a cobrança interna, de melhorar, de crescer. Não podemos deixar que isso abale a equipe, mas (é preciso) entender que a gente tem a responsabilidade de vestir uma camisa pesada. A responsabilidade e a cobrança existem”, frisou Adiamento de duas rodadas O Tricolor volta a campo apenas na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa. Isso acontece, pois a CBF suspendeu duas rodadas do Brasileirão devido à tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul.