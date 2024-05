Relembre polêmicas de Gabigol no Flamengo

LEIA MAIS : Com goleada na Libertadores e pausa no Brasileirão, Tite ganha fôlego no Flamengo

Gabigol se envolveu em uma polêmica na quinta-feira (16/05). Afinal, o atacante, que tem contrato no Flamengo até dezembro de 2024, foi flagrado usando uma camisa do Corinthians dentro da própria casa. A foto do jogador vem gerando uma enorme repercussão nas redes sociais.

Com duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas, Gabigol está marcado na história do Flamengo. No entanto, não é a primeira vez que ele se envolve em polêmicas no clube. O atacante é conhecido por ter uma personalidade forte e tem protagonizado muitas atitudes questionáveis nos últimos anos.

A assessoria do atacante afirma que se trata de uma foto falsa. No entanto, muitos torcedores seguem acreditando na veracidade da imagem. Além disso, o episódio também não caiu bem nos bastidores do clube. Afinal, os dirigentes rubro-negros planejam se reunir nesta sexta-feira (17/05) e analisar possíveis punições ao camisa 10.

Treta com torcida (fevereiro de 2022)

O caso aconteceu no jogo entre Flamengo e Resende, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Após receber vaias no primeiro tempo, Gabigol discutiu com torcedores que estavam nas arquibancadas. A postura do atacante, dessa forma, gerou revolta e xingamento dos rubro-negros no estádio.

Festa de aniversário (agosto de 2023)

Gabigol fez uma festa de aniversário durante um mau momento do Flamengo na temporada. A atitude do atacante foi considerada irresponsável por parte da torcida. Assim, muitos rubro-negros marcaram presença na porta do evento e cantaram músicas ofensivas direcionadas ao jogador.

Suspensão por fraude (março de 2024)

Gabigol recebeu uma suspensão de dois anos por tentar fraudar um exame antidoping. O caso aconteceu em julho de 2023, depois de uma visita surpresa no Ninho do Urubu. Apesar da punição, os dirigentes rubro-negros conseguiram um efeito suspensivo do atacante no CAS.

Declarações sobre Corinthians

“Combinaria com Corinthians” (novembro de 2022)

Durante uma participação no programa “Altas Horas”, da Globo, Gabigol afirmou que “combinaria muito com o Corinthians”. A declaração do atacante aconteceu semanas depois dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Elogios para Fiel (dezembro de 2023)

Durante uma participação no podcast “Podpah”, Gabigol rasgou elogios para torcida corintiana: “Eu acho a torcida do Corinthians muito f***. Os caras cantam os 90 minutos. No jogo contra o Bahia (que Corinthians perdeu de 5 a 1), os caras estavam lá cantando na chuva e isso é muito f***”.

