Presidente do Corinthians sobre foto de Gabigol: ‘Tem bom gosto’

Augusto Melo falou sobre a imagem que viralizou de Gabigol, do Flamengo, com a camisa do Corinthians nas últimas horas

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, usou de bom humor para falar sobre a foto do atacante Gabigol, do Flamengo, utilizando a camisa do Timão. A imagem viralizou nas redes sociais na última quinta-feira e causou um rebuliço no Ninho do Urubu.

“Tenho nada a ver com isso, não (risos). Tinha uma conversa lá no começo do ano, mas depois nada mais. Linda, camisa nossa é linda”, disse o mandatário que supôs onde o jogador recebeu o presente: