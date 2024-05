Preocupa? Jeffinho retorna ao Rio de Janeiro de muletas

Autor do gol que colocou o Botafogo nas oitavas de final desta edição da Copa Libertadores, o atacante Jeffinho desembarcou no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17), com muletas. Ele saiu de maca, no fim da vitória sobre o Universitario por 1 a 0, na última quinta-feira (16), em Lima, no Peru, pela quinta rodada do Grupo D da competição.

Segundo o site “ge”, Jeffinho se apoiava nas muletas e apareceu mancando no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na capital fluminense. No entanto, pouco depois, ele dispensou o auxílio delas e caminhou na direção do ônibus do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O departamento médico do Botafogo analisará a situação do atacante nos próximos dias para saber o quanto ele ficará fora de ação.