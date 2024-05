Peruanos passam vergonha com atos racistas em Universitario x Botafogo

Mesmo com a população mestiça, os peruanos passaram vergonha no Estádio Monumental U, na última quinta-feira (16), na partida entre Universitario e Botafogo, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Mais do que a derrota em campo para om Glorioso por 1 a 0, os andinos tiveram, então, a condenável atitude de racismo contra a torcida visitante, no duelo sul-americano.

Um vídeo gravado pelo influenciador Daniel Braune mostra torcedores do Universitario imitando macacos para o local onde estavam os alvinegros. Aliás, outros torcedores do Mais Tradicional também fizeram o registro.

Diante deste episódio lamentável, o Botafogo, claro, foi obrigado a se posicionar. Assim, em nota, o clube cobra ações das autoridades competentes.