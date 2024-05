Massimiliano Allegri é demitido pela Juventus

Velha Senhora rescinde contrato do treinador que era válido até 2025 pelo 'comportamento inaceitável na final da Copa da Itália'

Agora é oficial: Massimiliano Allegri foi demitido pela Juventus nesta sexta-feira (17). O clube alegou que o treinador teve um “comportamento inaceitável na final da Copa da Itália, incompatível com os valores do clube” e optou em rescindir o contrato do italiano, que era válido até 2025.

Dessa maneira, o nome que mais agrada à diretoria da Velha Senhora é Thiago Motta, que fez uma grande temporada no comando do Bologna, tendo garantido a classificação da equipe para a próxima edição da Champions.

“A Juventus anuncia que liberou Massimiliano Allegri das suas responsabilidades enquanto treinador da equipe principal. Esta demissão vem no seguimento de certos comportamentos tidos pelo técnico durante a final da Caça da Itália, que o clube vê como incompatíveis com os valores da Juventus e com o comportamento por quem a representa. Um período de colaboração, que começou em 2014, recomeçou em 2021 e acabou depois de três temporadas. Agora, após vitória na Copa da Itália, chega ao fim. O clube deseja a Massimiliano Allegri toda a sorte nos seus futuros projetos”, diz o comunicado da Juve.