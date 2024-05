Jovem se torna atleta mais novo a atuar profissionalmente na Argentina

Mateo Apolonio entrou em campo com 14 anos e 29 dias de idade e superou recorde de Kun Agüero no futebol argentino

O futebol argentino conviveu com um novo recorde em sua história nesta quinta-feira (16). Afinal, Mateo Apolonio, lateral-esquerdo do Deportivo Riestra, se tornou o jogador mais jovem a atuar em uma partida profissional no país. O atleta, portanto, quebrou o recorde que era de Kun Agüero e entrou em campo aos 14 anos e 29 dias de idade.

O adolescente fez sua estreia diante do Newell’s Old Boys, em jogo da Copa da Argentina. Mateo iniciou a partida no banco, porém entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo. Na ocasião, a equipe já perdia por 1 a 0.