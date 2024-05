John Kennedy deixa punição para trás e busca volta por cima no Fluminense

Atacante volta a jogar na Libertadores após suspensão e afastamento do elenco e quer repetir as atuações de 2023

Após a vitória do Fluminense na Libertadores, John Kennedy falou pela primeira vez após o afastamento por indisciplina. Na saída do campo, depois da equipe bater o Cerro Porteño, no Maracanã, e garantir a vaga nas oitavas, o atacante falou com a imprensa. Herói do título de 2023, a cria da base tricolor disse que a punição ficou para trás e foca em dar a volta por cima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sentimento ruim de não poder estar acompanhando o time, mas já passou. Agora é continuar focado para voltar a jogar melhor. (…) Muito feliz de ter voltado a jogar aqui no Maracanã, diante da torcida, disputar outra Libertadores, realizando cada vez mais o meu sonho. A gente vai trabalhar para isso (repetir a dose em 2024)”.