Internacional escolhe nova casa para jogo da Sul-Americana

O Internacional escolheu o Estádio Novelli Júnior, casa do Ituano, como sua nova sede provisória enquanto o Beira-Rio se recupera das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A diretoria do clube aguarda apenas os ajustes finais na iluminação do local.

O Colorado estreará na cidade de Itu (SP) no dia 28 de maio, contra o Belgrano, da Argentina, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A escolha do estádio em Itu foi divulgada incialmente pelo portal ‘ge’. O Internacional considerou outras alternativas, como Bragança Paulista e Campinas, ambos em São Paulo. No entanto, o clube ainda busca um estádio para a partida contra o Delfín-EQU, também pela competição internacional. A diretoria gaúcha analisa opções em Caxias do Sul e Criciúma.