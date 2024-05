Galoppo afasta rumores sobre saída e celebra sequência no São Paulo

O meia Galoppo vive um novo momento no São Paulo. Após a demissão de Thiago Carpini e a chegada de Luis Zubeldía, o argentino voltou a ganhar mais oportunidades em campo. Ele foi titular no empate sem gols contra o Barcelona-EQU, no MorumBIS, pela Libertadores, e completou 50 jogos com a camisa do Tricolor. Após a partida, o jogador celebrou a marca e afastou qualquer possibilidade de deixar o clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu estou focado no São Paulo, em dar o melhor. O que se fala fora, podem falar um monte de coisas. Estou com a cabeça aqui, trabalhando. Quero muito ajudar o time. Minha cabeça está aqui. Não chegou nada, mas eu não comando essas coisas, é com meu pai, meus representantes. Estou tranquilo em fazer meu dever aqui, que é dar o melhor”, disse Galoppo.