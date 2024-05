Estrangeiro que atua no Brasil bomba nas redes sociais ao tentar falar em português

Gringo desembarcou no Brasil neste ano e ainda passa por fase de adaptação à nova língua com extrema descontração

Assim, o atacante congolês Yannick Bolasie, que fechou com o Criciúma neste ano, encontrou nas redes sociais um espaço para praticar o novo idioma. Principalmente no X, o antigo Twitter. Pessoalmente, ele normalmente se comunica por meio do inglês, mas na plataforma onde tem 300 mil seguidores, ele tenta compartilhar sua rotina e comentar os jogos em português. Bolasie expôs que a atitude o ajuda a lembrar e fixar algumas palavras no novo idioma. Bem como uma aproximação com fanáticos por futebol e torcedores do Criciúma.

Na última quinta-feira (16), aliás, ele publicou um vídeo para desejar feliz aniversário a um fã. Também se mostrou solidário durante este período de enchentes que causam prejuízo no Rio Grande do Sul. Isso porque o atacante congolês solicitou ajuda e doações ao estado vizinho. A propósito, até prometeu uma camisa a quem compartilhasse com ele uma postagem com pix para contribuições.

Carreira do jogador estrangeiro até chegar ao Brasil

Apesar de nascer na África, mais especificamente no Congo, Bolasie construiu sua carreira quase toda no futebol britânico. O destaque fica para as passagens por Aston Villa, Crystal Palace e Everton. Inclusive, o jogador já havia tido contato anterior com o português. Tanto por conta e ex-companheiros brasileiros e também devido à passagem por empréstimo no Sporting, de Portugal, na temporada 2019/2020.

Posteriormente, retornou ao futebol inglês para defender o Middlesbrough por empréstimo. Depois foi para o Caykur Rizespor, da Turquia, em definitivo por duas temporadas. No ano passado, transferiu-se para o Swansea, do País de Gales, mas que disputa a Segunda Divisão da Inglaterra. Até que esse ano fechou com o Criciúma.