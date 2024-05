Endrick treina em reapresentação e acelera recuperação de lesão

O Palmeiras reapresentou-se nesta sexta-feira (17) após a vitória diante do Independiente Del Valle, na quarta-feira (15), pela Libertadores. A grande novidade no treinamento foi a presença de Endrick. O atacante se machucou contra os equatorianos e preocupou a comissão técnica. Contudo, conseguiu fazer uma atividade mais leve com o restante do elenco.

Endrick teve um edema na coxa direita constatada após a partida contra o Del Valle. Ele realizou exames no dia seguinte e foi detectada uma leve lesão, mas nada que afastasse o jogador por muito tempo dos gramados. Nesta sexta-feira, ele participou do treino com o grupo na função de “curinga”.