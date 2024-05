Diniz exalta atuação do Fluminense e valoriza classificação: ‘Planejamento cumprido’

“Eu acho que o time fez um bom jogo. Principalmente antes de tomar o gol de empate. Estava soberano. Era jogo de um time só. No momento que estamos vivendo ainda, de energia mesmo, na primeira bola que escapou sofremos gol, num lance duvidoso, se foi falta ou não… Mas tomamos o gol no primeiro ataque do Cerro. Conseguimos circular a bola bem, o jogo ia terminar pelos lados, provavelmente o gol ia sair de um cruzamento, porque esse time fecha muito o centro do campo”, analisou.

“Eles jogam praticamente com seis volantes quando estão marcando, então o jogo fica praticamente impossível de jogar por dentro, terminar por dentro. Sabíamos que tínhamos que jogar com amplitude máxima. Com Arias e Keno e apoio de Guga e Marcelo. Então acho que o planejamento foi cumprido. Os números mostram que merecemos ganhar. Eles tiveram duas finalizações no gol, cinco no total. A gente finalizou 16. Tivemos sete escanteios” disse Diniz.

Oscilação e busca por evolução