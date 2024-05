Deve rolar troca de mando no duelo Grêmio x Botafogo. Entenda

Tudo indica que o duelo entre Grêmio e Botafogo, previsto para o dia 1º de junho, pelo Brasileirão, que tem o time gremista como mandante, terá troca de mando. Afinal, não haverá condição de jogo na Arena até lá por causa da tragédia climática que alaga Porto Alegre. Assim, dirigentes dos clubes planejam que este jogo passe a ter o Botafogo como mandante. Dessa forma ocorra no Niltão, no Rio. Assim, o clássico do returno é que passará a ser na casa gremista. Como está previsto par 21/9, a Arena gremista já terá condições de ser sede dos jogos.

Para isso, a CBF precida dar o OK e oficializar a troca, o que é condierado quase certo pela diretoria do Grêmio, e já tem o aval dos botafoguenses.

Jogar com o Botafogo no Rio é uma boa para o Grêmio

Essa troca cairia como luva pelos gremistas. Isso porque o Grêmio tem um jogo com o The Strongest no dia 29, pela Libertadores, no Couto Pereira. Iria para o Rio e, após o jogo com o Botafogo seguiria da capital carioca direto para Santiago, no Chile, onde enfrentaria o Huachipato no dia 4. Vale destacar que em Porto Alegre, o Aeroporto Salgado Filho está alagado e sem previsão de retomada das atividades.