Daniel Alves se arrisca como empreendedor

Segundo o site “On Economia”, Daniel Alves inaugurou, em abril, a “OQP Sport & Management”, companhia especializada em gestão de direitos de imagem, consultoria e representação de atletas. O capital inicial da instituição está avaliado em 30 mil euros (aproximadamente R$ 167 mil na cotação atual).

O ex-jogador já tem histórico de atuação neste ramo. Afinal, já era dono de uma corporação chamada “Flashforward”, que presta serviço semelhante. A empresa, com sede na cidade espanhola Esplugues de Llobregat, tem a sua ex-esposa Dinorah Santana como administradora. Ambos também são sócios de outra empresa, a Cedro Esport, com sede no município espanhol de Sant Just Desvern. A companhia também atuava com o gerenciamento de direitos de imagem.