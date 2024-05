Cruzeiro estipula prazo para anunciar Cássio

Novo dono da SAF do Cruzeiro explica negociação com Cássio, do Corinthians, e garante que desfecho está próximo do fim Crédito: Jogada 10

O novo dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, finalmente falou sobre a negociação envolvendo seu clube e o goleiro Cássio, do Corinthians. Afinal, questionado sobre os tratos com o arqueiro, ele deu uma resposta direta sobre o assunto. Pedrinho acompanhou, no Independência, a vitória do Cruzeiro sobre o Union La Calera, do Chile, por 1 a 0, pela quinta rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.