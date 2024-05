Corinthians aumenta valor com Brax em R$ 90 milhões e iguala Flamengo

Inicialmente, Duilio Monteiro Alves, presidente que saiu no fim de 2023, costurou um acordo com a empresa entre 2025 a 2029. O valor ficou em R$ 210 milhões.

O presidente Augusto Melo conseguiu aumentar em R$ 90 milhões o contrato entre Corinthians e Brax. A empresa detém o direito de explorar as placas de publicidade da Neo Química Arena nos jogos do Campeonato Brasileiro.

Promessa de campanha

Assim que assumiu o cargo de presidente do Corinthians, Augusto Melo prometeu que iria aumentar o repasse ao clube junto a Brax.

Logo depois da reunião entre as partes, o acordo foi para R$ 240 milhões. Porém, o mandatário queria o Corinthians com o mesmo valor que o Flamengo. Sendo assim, ele permaneceu com a negociação e igualou o preço em R$ 330 milhões.

Acordo antigo do Corinthians

Antes de fechar com a Brax, as placas de publicidade do Alvinegro eram administradas pela Sport Promotion, mas devido ao atraso nos pagamentos, o vinculo foi rompido. Durante o acordo, o Timão recebia R$ 12 milhões por temporada.

