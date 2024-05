Campeão mundial em 62, Amarildo está internado após sofrer AVC

Estado de saúde do Possesso inspira cuidados. Ele está com 84 anos e ainda tem histórico de outras doenças

Campeão mundial pela Seleção Brasileira, em 1962, no Chile, Amarildo está internado em um hospital em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ídolo do Botafogo, o ex-atacante de 84 anos sofreu um AVC, de acordo com o site “Uol”.

O estado de saúde do Possesso inspira, agora, maiores cuidados, afirma a publicação. Afinal, o ex-atacante também apresenta um quadro de Alzheimer. Os médicos o acompanham, então, na realização de exames e monitoram a reação de Amarildo.